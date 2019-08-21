Оренбург, 21 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Объем экспорта семян подсолнечника из Оренбургской области с начала 2019 года увеличился в 7,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Подсолнух. 1971

С начала 2019 года регион экспортировал 28 тыс. тонн семян подсолнечника, в 2018 году — 3,7 тыс. тонн, в 2017 году — 4,2 тыс. тонн, в 2016 году — 16,3 тыс. тонн.

Напомним, основным импортером зерна из Оренбуржья является Казахстан.