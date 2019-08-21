Трамп против Байдена: «Демократическая партия» США берёт курс на поражение
Москва, 21 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Американская экономика входит в рецессию, а значит, для действующего президента США выборы почти наверняка закончатся поражением, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Между тем, как добавил эксперт, хотя эти левые политики в лучшем случае могут считаться крайне правыми социал-демократами, по американским понятиям, они являются опасными подрывными элементами и экстремистами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году. Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.