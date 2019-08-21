Ярославль, 21 августа, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Администрацию губернатора Ярославской области, о создании которой было объявлено 21 августа, может возглавить директор департамента финансов региона Илья Баланин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти Ярославской области.

Duma.yar.ru Илья Баланин

Эта версия представляется весьма логичной. Как ранее заявляли в правительстве, в ходе реформы упраздняется должность заместителя председателя правительства — директора департамента финансов. Как раз ее и занимает сейчас Илья Баланин. Одновременно депфин переходит в подчинение администрации губернатора. При этом о ликвидации должностей других зампредов правительства ничего не говорится.

В случае такого назначения можно говорить о реальном усилении контроля губернатора за правительством области, так как вся его деятельность связана с финансами, а лучше всего эту сферу знает именно Баланин. Илья Баланин работал до назначения в Ярославль главой депфина Костромской области. Также в Костроме работал и заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Шабалин.

О каких-либо претензиях к работе Баланина на посту ярославского депфина ничего известно не было. В заслугу ему можно поставить прекращение роста госдолга Ярославской области и снижение в его составе доли коммерческих кредитов. Это позволило существенно сократить расходы на обслуживание долга Ярославской области.

По данным источника, заместителем главы администрации губернатора может стать Кирилл Сорокин, сейчас возглавляющий аппарат Дмитрия Миронова.