Составлен рейтинг направлений бизнеса, популярных среди молодежи
Москва, 21 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Начинающие предприниматели чаще всего выбирают для себя розничную торговлю (22%). На втором и третьем местах — услуги по дизайну и ремонту помещений (8%) и ремонту электроники (7%). Заработать на образовательных проектах пытаются 6% молодых бизнесменов. Такие данные приводятся в специальном исследовании крупного оператора бизнес-телефонии «Манго Телеком».
Для исследования оператор (обслуживает более 50 тысяч организаций в 67 городах РФ) изучил срез заказчиков бизнес-телефонии — индивидуальных предпринимателей не старше 25 лет и компании, которыми управляют лица этой возрастной группы.
Эксперты отметили, что молодых предпринимателей характеризует более личное отношение к делу, а также желание использовать свои творческие способности.
Бизнес-проекты с высокой креативной составляющей встречаются в самых разных отраслях: это и различные творческие курсы (фотография, живопись) — в категории «Образование», и тюнинг автомобилей — в категории «Автосервис», и проведение праздников — в категории «Организация мероприятий».
В каких отраслях заняты молодые предприниматели? (данные «Манго Телеком»)
Розничная торговля — 22%;
Ремонт и дизайн помещений — 8%;
Ремонт техники — 7%;
Образовательные проекты — 6%;
Реклама и маркетинг — 4%;
Автосервис — 4%;
Организация мероприятий — 4%;
Общественное питание — 4%;
Красота и здоровье— 4%;
Спорт и отдых — 3%.