Москва, 21 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Начинающие предприниматели чаще всего выбирают для себя розничную торговлю (22%). На втором и третьем местах — услуги по дизайну и ремонту помещений (8%) и ремонту электроники (7%). Заработать на образовательных проектах пытаются 6% молодых бизнесменов. Такие данные приводятся в специальном исследовании крупного оператора бизнес-телефонии «Манго Телеком».

Retainability.com Составлен рейтинг направлений бизнеса, популярных среди молодежи

Для исследования оператор (обслуживает более 50 тысяч организаций в 67 городах РФ) изучил срез заказчиков бизнес-телефонии — индивидуальных предпринимателей не старше 25 лет и компании, которыми управляют лица этой возрастной группы.

Эксперты отметили, что молодых предпринимателей характеризует более личное отношение к делу, а также желание использовать свои творческие способности.

Бизнес-проекты с высокой креативной составляющей встречаются в самых разных отраслях: это и различные творческие курсы (фотография, живопись) — в категории «Образование», и тюнинг автомобилей — в категории «Автосервис», и проведение праздников — в категории «Организация мероприятий».

В каких отраслях заняты молодые предприниматели? (данные «Манго Телеком»)

Розничная торговля — 22%;

Ремонт и дизайн помещений — 8%;

Ремонт техники — 7%;

Образовательные проекты — 6%;

Реклама и маркетинг — 4%;

Автосервис — 4%;

Организация мероприятий — 4%;

Общественное питание — 4%;

Красота и здоровье— 4%;

Спорт и отдых — 3%.