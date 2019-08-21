Тверь, 21 августа, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Ключи от нового автотранспорта для учреждений социальной сферы и пожарных подразделений вручил представителям муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя 21 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Церемония состоялась в рамках Форума муниципальных образований, в ней приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области вручил ключи от новых автомобилей глава муниципалитетов

«Сегодня мы вручаем технику, которая должна работать на территории тверского региона в интересах наших граждан. Эта работа, которая осуществляется в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Благодаря руководству страны, правительству РФ, нашей совместной работе мы сегодня движемся к укреплению экономического, производственного, социального потенциала Тверской области», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» приобретено 16 новых автобусов марки «Газель — Nexst» вместимостью 16 посадочных мест, на эти цели из федерального бюджета было выделено 30,4 млн рублей. Транспорт предназначен для доставки пожилых жителей сёл региона на приём к медикам. Автобусы передадут в комплексные центры социального обслуживания населения Вышневолоцкого, Кашинского, Нелидовского Осташковского городских округов, а также Ржевского, Андреапольского, Бологовского, Жарковского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Оленинского, Пеновского, Селижаровского и Торопецкого районов.

Ещё пять единиц транспорта передано пожарно-спасательным подразделениям. Машины для борьбы с пожарами получили пожарные из Вышневолоцкого городского округа и Западнодвинского района, пожарная автоцистерна передана Андреапольской пожарно-спасательной части № 21, два малых патрульных комплекса на базе УАЗ Pickup — аварийно-спасательной службе ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области».

Отметим, 21 августа в Твери стартовал Форум муниципальных образований Тверской области — «Верхневолжье-2019 — территория развития», который объединил более 3500 делегатов из всех районов области. Участники форума обсудят первые итоги и планы на ближайшие годы для решения задач в рамках реализации нацпроектов. В рамках форума муниципальных образований организовано несколько экспозиций, в том числе — инновационных технологий от тверских производителей.