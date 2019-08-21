Ярославль, 21 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Социолог Евгений Голубев считает логичным создание администрации губернатора Ярославской области и перераспределение полномочий внутри структур власти региона. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Губернатор Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взамен аппаратов правительства и губернатора области создается администрация губернатора, глава которой будет заместителем главы региона. Новой структуре будут подчиняться финансовый и кадровый блоки власти региона.

«Это надо было делать с самого начала. Аппарат должен подчиняться губернатору, так и было раньше. Теперь стало понятно, что ключевые вещи надо контролировать первому лицу. Губернатор дозрел до правильного понимания воздействия на управленческие решения», — считает Евгений Голубев.

По словам Евгения Голубева, реформа не означает обязательного конфликта губернатора Дмитрия Миронова с председателем правительства области Дмитрием Степаненко.

«Может, есть не конфликт, а легкое недопонимание. Губернатор осознал, что был перекос в распределении полномочий в сторону правительства области. Но исполнительная власть — это не парламент, здесь не нужна излишняя демократия. Здесь требуется исполнение решений. Это логично, правильно с точки зрения вертикали власти, и, если хотите, горизонтали и диагонали», — полагает Голубев.

По мнению эксперта, администрацию губернатора могут возглавить два человека — либо заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Шабалин, либо руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин.

«Это вопрос личного доверия губернатора», — отметил Евгений Голубев.