Более 27 тыс. калужских семей распорядились материнским капиталом
Калуга, 21 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Калужской области более 27 тысяч семей распорядились средствами материнского семейного капитала (МСК) в полном объеме, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальной выплаты Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Зайцева.
Териториальные органы ПФР области приняли уже 34 тыс. 761 заявление от семей, определившихся с основным направлением расходования средств материнского капитала, из них — 16 тыс. 978 приняли решение улучшить свои жилищные условия без привлечения кредитных средств, 17 тыс. 816 семей погасили частично или полностью жилищные кредиты на сумму 7 млн 32 тыс. рублей.
Напомним, право на получение материнского семейного капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Эти семьи могут использовать материнский капитал по трём основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Кроме того, средства материнского капитала можно направлять на погашение жилищных кредитов и займов. Федеральный размер материнского семейного капитала составляет 453 тыс. 26 рублей. В Калужской области с февраля 2019 года к федеральному МСК положена единовременная доплата в 100 тысяч рублей. Эту сумму могут получить женщины, родившие третьего или последующего ребёнка.