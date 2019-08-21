Калуга, 21 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Калужской области более 27 тысяч семей распорядились средствами материнского семейного капитала (МСК) в полном объеме, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальной выплаты Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Зайцева.

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Териториальные органы ПФР области приняли уже 34 тыс. 761 заявление от семей, определившихся с основным направлением расходования средств материнского капитала, из них — 16 тыс. 978 приняли решение улучшить свои жилищные условия без привлечения кредитных средств, 17 тыс. 816 семей погасили частично или полностью жилищные кредиты на сумму 7 млн 32 тыс. рублей.

Напомним, право на получение материнского семейного капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Эти семьи могут использовать материнский капитал по трём основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Кроме того, средства материнского капитала можно направлять на погашение жилищных кредитов и займов. Федеральный размер материнского семейного капитала составляет 453 тыс. 26 рублей. В Калужской области с февраля 2019 года к федеральному МСК положена единовременная доплата в 100 тысяч рублей. Эту сумму могут получить женщины, родившие третьего или последующего ребёнка.