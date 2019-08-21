Брянск, 21 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Новым руководителем Брянского линейного отдела МВД России на транспорте назначен подполковник полиции Денис Сун-Цо-Жен. Губернатору Александру Богомазу его представил начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин. На рабочей встрече также присутствовали главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и начальник регионального УМВД Владислав Толкунов. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области В Брянске представили нового руководителя региональной транспортной полиции

Генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин отметил, что новый руководитель имеет богатый профессиональный опыт и уверен, что при поддержке коллег и органов власти он сумеет обеспечить успешную работу подразделения. Руководители области затем обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на транспорте.

С сентября 2010 по апрель 2015 года Сун-Цо-Жен занимал должность первого заместителя начальника отдела — начальника криминальной милиции районного ОВД МВД по Республики Бурятия. С 2015 года и до назначения на нынешнюю должность подполковник руководил одним из территориальных отделов МВД России по Республике Бурятия.