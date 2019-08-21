Римини, Италия, 21 августа, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Власти ЕС должны помогать Италии с приемом мигрантов, заявили в среду, 21 августа, в руководстве Всемирной исламской лиги, передает Mediaset.

Лодка с мигрантами

Поддержка должна заключаться в распределении миграционного потока во все страны ЕС, Италия не может справиться с этим вопросом сама, полагают руководители лиги.

Кроме того, по их мнению, Италия должна получать от ЕС финансовую поддержку, поскольку именно через ее территорию попадает в ЕС значительная часть мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов.

За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%. Однако в случае прихода к власти нового правительства (без «Лиги» Маттео Сальвини) отношение к миграционному вопросу может вновь развернуться на 180 градусов.