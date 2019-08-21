Берлин, 21 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-Benz раскрыла подробности о своём новом восьмиместном электрокаре Mercedes EQV. Об этом 21 августа сообщается на сайте 110km.ru.

Авторевю Mercedes EQV

Сообщается, что первой на рынок поступит версия Mercedes EQV 300. Автопроизводители оснастили новую модель 204-сильным электромотором. Электромобиль может разогнаться до 160 км/ч. Запас хода автомобиля без подзарядки составляет около 405 км.

Зарядка электромобиля от штатного зарядного устройства производится за 10 часов, однако при подзарядке от мощной 110-киловаттной станции это время сокращается до одного часа.

В авто установлена новейшая медиасистема MBUX с 10-дюймовым дисплеем и функцией управления голосом.

Производить новинку будут в Испании на одной линии с Mercedes V-Class. Старт продаж запланирован на 2020 год.

Напомним, самой покупаемой машиной немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в 2019 году в России стал Sprinter третьего поколения.

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