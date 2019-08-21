Стали известны подробности о новом электрокаре Mercedes EQV
Берлин, 21 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-Benz раскрыла подробности о своём новом восьмиместном электрокаре Mercedes EQV. Об этом 21 августа сообщается на сайте 110km.ru.
Сообщается, что первой на рынок поступит версия Mercedes EQV 300. Автопроизводители оснастили новую модель 204-сильным электромотором. Электромобиль может разогнаться до 160 км/ч. Запас хода автомобиля без подзарядки составляет около 405 км.
Зарядка электромобиля от штатного зарядного устройства производится за 10 часов, однако при подзарядке от мощной 110-киловаттной станции это время сокращается до одного часа.
В авто установлена новейшая медиасистема MBUX с 10-дюймовым дисплеем и функцией управления голосом.
Производить новинку будут в Испании на одной линии с Mercedes V-Class. Старт продаж запланирован на 2020 год.
Напомним, самой покупаемой машиной немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в 2019 году в России стал Sprinter третьего поколения.
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