Душанбе, 21 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Первые паломники из Таджикистана, совершившие хадж, вернулись на родину. Утром 21 августа в Душанбе самолётом авиакомпании прибыла группа из 170 жителей душанбинского района Фирдавси, а также днём ранее группа совершивших хадж таджикистанцев была доставлена в Ходжент.

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По данным пресс-секретаря Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов республики Афшин Муким, до 1 сентября все таджикистанские паломники вернутся из хаджа. Во время хаджа-2019 погибли двое таджикистацев.

Напомним, что в 2019 году святыни ислама посетили около 5 тысяч таджикистанцев, тогда как в 2018 году в хадж отправились более 6 тысяч граждан страны.