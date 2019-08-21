Калуга, 21 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В калужском поселке Полотняный Завод на территории, прилегающей к местному нефтеперерабатывающему предприятию, содержание нефтепродуктов в почве превышено в сотни раз. Об этом 21 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Сергей Лучкин.

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Общественники провели в посёлке рейды, в том числе совместно с представителями прокуратуры Дзержинского района и федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Обследовав территорию, активисты обнаружили в почве массивные залежи горюче-смазочных материалов, которые скопились в результате сбросов с территории завода, а также большое количество засохших деревьев в округе.

Лабораторные исследования проб почвы установили превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с фоновыми показателями — от 74 до 442 раз.