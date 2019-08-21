Рим, 21 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Лидеры двух итальянских партий, «антиэлитного» «Движения 5 звезд» и либеральной Демократической партии, Луиджи Ди Майо и Никола Дзингаретти, провели телефонные переговоры о возможном формировании нового правительства без перевыборов парламента, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 21 августа.

Здание парламента Италии

Представители «Движения» фактически подтвердили эту информацию, сообщив в своем официальном блоге, что сведения не соответствуют действительности в части того, что инициатором звонка будто бы был Ди Майо.

В свою очередь, лидер либералов на заседании руководства партии в среду заявил, что для возможного соглашения с «Движением 5 звезд» необходимо достичь договоренностей «по пяти пунктам».

Ранее лидеры обеих партий категорически опровергали возможность формирования коалиционного правительства. В последние месяцы представители «Движения» и либералов обменивались жесткими заявлениями в адрес друг друга. Тем не менее обе стороны фактически подтверждают факт предварительных переговоров. С учетом данных социологов, для обеих сторон это — единственный шанс прийти к власти на нынешнем этапе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Маттео Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.