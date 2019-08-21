Сана, 21 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В результате атак на рыболовецкие суда в Йемене силами военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в 2018 году погибли по меньшей мере 47 йеменских рыбаков, из них семеро детей. Об этом, как передает Associated Press, говорится в докладе неправительственной организации Human Rights Watch (HRW).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

В документе организации отмечается, что более 100 йеменских рыбаков содержатся в Саудовской Аравии в заключении, некоторые из них якобы были подвергнуты пыткам.

В докладе приведены слова Приянки Мотапарти, исполняющей обязанности директора HRW по чрезвычайным ситуациям, о том, что нападения на рыбаков «делают очевидным, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция… убивает гражданских лиц посредством бесчисленных противоправных авиаударов… и … на море».