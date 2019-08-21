Сеул, 21 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Объём собранных налогов в Южной Корее в 2018 году увеличился на 10,6% до 243 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные комитета Национального собрания по стратегии и финансам.

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Причинами роста налоговых поступлений стало увеличение прибылей корпораций и активизация рынка недвижимости. Эксперты обратили внимание на то, что темпы сбора налогов растут значительно быстрее, чем ВВП страны, а именно в 3,5 раза. Ожидается, что тенденция сохранится и в 2019—2020 годах.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Корея приняло бюджет на следующий год в размере 421 млрд долларов, что на 9% выше бюджета на текущий год. В случае, если прогноз экономистов не оправдается, дефицит бюджета будет покрыт за счёт размещения государственных облигаций на публичном рынке, поясняют экономисты.