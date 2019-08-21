Москва, 21 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил о лекциях по здоровому образу жизни (ЗОЖ), которые каждый месяц проводятся в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

Дмитрий Медведев поинтересовался, какие есть результаты по развитию системы здравоохранения в Новгородской области. Андрей Никитин назвал здравоохранение «самой чувствительной темой».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «В 2017 году регион по уровню смертности находился на 84-м месте. У нас самая большая доля пожилого населения по сравнению с другими регионами страны. Поэтому что мы начали делать? Во-первых, создали программу по пропаганде здорового образа жизни — «12 месяцев здоровья». Каждый месяц во всех медийных источниках, в школах проходят лекции по ЗОЖ. Это помогает, люди начинают заботиться о своём здоровье».

«Лекции по ЗОЖ — это, конечно, звучит красиво, но главное, чтобы люди занимались своим здоровьем, а не просто лекции слушали по поводу здорового образа жизни», — отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Также Никитин рассказал главе правительства о совместном проекте с «Почтой России» для малонаселённых территорий и о мобильных поликлиниках.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи также обсуждалось строительство новых школ в Новгородской области.