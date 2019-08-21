Москва, 21 августа, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Полузащитник Дмитрий Тарасов требует взыскать с московского «Локомотива» €12 тыс. Об этом 21 августа сообщает «Чемпионат».

Instagram.com/tarasov23 Дмитрий Тарасов

"Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать €12 тыс. с «Локомотива», — сказал Тарасов.

Напомним, Тарасов получил травму в матче 30-го туре прошлого сезона с «Уфой». После окончания чемпионата он перенёс операцию в одной из клиник Италии.

Тарасов получил счёт на €23 тыс., из которых €10 тыс. за операцию, а ещё €13 тыс. — за реабилитацию. Он успел потратить €12 тыс., которые «Локомотив» отказался ему компенсировать, поскольку Тарасов перестал быть игроком клуба.

Напомним также, что он играл за «Локомотив» с 2010 по 2019 год и провёл 188 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

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