Калуга, 21 августа, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Порядка 367 работ было представлено на VIII детский творческий конкурс рисунка Калужской области под названием «Мои права — моя защита». На конкурс поступили рисунки детей-инвалидов, воспитанников 14 коррекционно-образовательных учреждений и социальных центров, читателей детских библиотек, сообщили 21 августа корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете конкурса.

Admoblkaluga.ru 367 работ было представлено на VIII детский творческий конкурс рисунка «Мои права — моя защита»

Главной задачей конкурса, жюри которого возглавил член Союза художников России Виктор Кузин, стало объединение более 200 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью социокультурной реабилитации и интеграции семьи с ребенком-инвалидом. Все участники конкурса отмечены благодарственными письмами.

Организатором творческого состязания выступили областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского, аппарат калужского уполномоченного по правам ребёнка, областная детская библиотека и региональные министерства культуры, труда и социальной защиты, образования и науки.