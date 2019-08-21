Анкара, 21 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган издал циркуляр, в котором приказал компетентным органам максимально ускорить реализацию проектов атомной энергетики. В нем сказано, что эффективная и безопасная реализация проектов АЭС имеет для Турции большое значение.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в циркуляре указано, что реализация ядерных проектов способствует Турции в удовлетворении потребностей в электроэнергии, импортозамещении энергоресурсов, снижении дефицита платёжного баланса в этой сфере и диверсификации источников энергии.

В циркуляре также говорится, что особое внимание теперь будет уделяться надлежащему выполнению своих обязательств в ядерной сфере всеми государственными органами и прочими структурами для предупреждения задержек в реализации проектов АЭС и повышения эффективности использования мирного атома.