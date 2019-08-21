Москва, 21 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Российская сторона может принять предложение о возвращении в G8 при условиях постепенного снятия санкций и проведения ближайшего саммита в РФ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 августа, глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя информацию о возможном приглашении России в G7/G8.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре согласовали приглашение России на саммит G7/G8 в 2020 году. С лидерами других стран, входящих в G7, вопрос предполагается обсудить на ближайшем саммите в Биаррице 24−25 августа.

«Вероятность того, что предложение о возвращении России в G7 будет сделано после саммита в Биаррице, достаточно высока. И дело не только в заявлениях Трампа, Макрона и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, но и в растущем понимании того, что обсуждение важнейших вопросов мировой политики и экономики без России невозможно.

Лидеры Запада в большей степени заинтересованы в возвращении России в клуб: как оказалось, Путин может отстаивать интересы страны и в ходе двусторонних переговоров, и в G20. Присутствие России и участие России в решении многих проблем мировой политики после 2014 года лишь усилилось.

Владимир Путин уже заявил о возможности принятия этого предложения российской стороной. Я думаю, условиями могут быть снятие санкций, пусть и не одномоментное, и проведение ближайшего саммита клуба в России. Ведь в 2014-м была очередь Сочи», — отметил Дмитрий Орлов.