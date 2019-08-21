Хельсинки, 21 августа, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 21 августа, в Хельсинки, заявил о давлении на ЕС со стороны трёх сверхдержав — США, Китая и России. Об этом он говорил на ежегодном мероприятии «Дни послов», сообщает финский национальный вещатель Yle.

Securityconference.de Саули Ниинистё

В этом глава государства видит дисбаланс. ЕС, по его словам, находится в треугольнике между США, Китаем и Россией.

«Лучше бы это был четырёхугольник», — уверен Ниинистё, рассуждая о том, что Евросоюзу следует укреплять свои позиции и наращивать своё статус для равной конкуренции с США, Китаем и Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ниинистё считает, что США и Китай — это экономические сверхдержавы, Россия в этом статусе находится из-за военной мощи.