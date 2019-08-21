Иран обвинил Запад в нежелании бороться с наркотрафиком в регионе
Тегеран, 21 августа, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени обвинил страны Запада в создании спроса на наркотическую продукцию, а также во введении незаконных санкций против Ирана, как против одного из основных борцов с наркоторговлей в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.
По словам чиновника, Иран постоянно сталкивается с наркотической угрозой и успешно борется с ней, в то время как основной поток веществ идет в страны Запада. Он подчеркнул, что Европа и США не выполняют своих обязательств в области борьбы с наркотиками в регионе, а даже наоборот, препятствуют этому, лишая Иран необходимого оборудования путем введения санкций.
Эскандар Момени отметил недостаточный вклад США в борьбу с наркоторговлей, заявив, что политика Вашингтона в этой области заслуживает осуждения.