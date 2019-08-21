На Новокузнецк обрушился град
Новокузнецк, Кемеровская область, 21 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня днём, 21 августа, прошёл ливень с градом. Как сообщила ИА REGNUM жительница города Ульяна Гаврилова, стихия бушевала недолго.
Град в Новокузнецке
«Град был с крупную смородину. И шёл он минут десять», — уточнили женщина.
В интернете уже появились видеозаписи очевидцев.
По данным «Сибдепо», три дня назад, 18 августа, градом засыпало посёлок Майзас, который находится недалеко от Междуреченска.