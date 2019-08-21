Хельсинки, 21 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 21 августа, в Хельсинки, прокомментировал свое видение российско-финских отношений. Об этом он рассказал на традиционном мероприятии «Дни послов». Слова Ниинистё цитирует финский национальный вещатель Yle.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

Особых проблем, по мнению главы Финляндии, между Россией и Финляндией нет, а каких-то радикальных изменений он сам не предвидит.