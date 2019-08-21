Цхинвал, 21 августа, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Цхинвале сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства столичной администрации проводится замена лифтов в многоэтажных домах. Начальник ЖКХ Алан Котаев заявил, что к концу 2019 года все «многоэтажки» столицы будут оснащены новыми лифтами, сообщает 20 августа агентство «Рес».

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В столице Южной Осетии в половине девятиэтажных и восьмиэтажных муниципальных домов не было лифтов. В остальных домах лифты были установлены в 2011—2012 годах, однако часто выходят из строя.

Средства на установку новых лифтов выделены из президентского фонда. Установкой лифтов занимаются российские специалисты, обслуживать в будущем станут местные лифтеры, которых в ближайшее время отправят в Санкт-Петербург на дополнительное обучение.