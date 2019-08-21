Аддис-Абеба, 21 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Согласно отчету Министерства финансов Эфиопии, долговое бремя страны по-прежнему находится под высоким риском увеличения, начиная с последнего финансового 2018/19 года, и превышает пороговое значение в 55%. На брифинге для журналистов директор по коммуникациям министерства Хаджи Эбса заявил, что внутренний и внешний долг Эфиопии на 2019 год составляет 52,57 миллиарда долларов США, из которых 26,93 миллиарда долларов США составляет именно внешний долг. Отчеты показали, что стабильная внешняя задолженность страны по-прежнему подвержена высокому риску возникновения еще более тяжелых долговых проблем. Об этом сообщило эфиопское новостное издание ENA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страна кредитов

В последние годы Эфиопия должна к возврату иностранным государствам многомиллиардные долги, полученные в виде займов для финансирования многочисленных инфраструктурных проектов, что значительно повысило уровень внешнего долга и даже привело к превышению его порогового значения.

Хаджи Эбса сообщил, что власти страны работают над облегчением долгового бремени, принимая различные меры, в том числе за счет сокращения объемов иностранных коммерческих кредитов. С другой стороны, он отметил, что Эфиопия продемонстрировала рост на 700 миллионов долларов США, вырученных коммерческих внешних средств по сравнению с 2017/18 годом. В целом, федеральное правительство собрало 85,84% от своих запланированных регулярных доходов в прошлом бюджетном году.

В настоящее время руководство страны занято тем, что пытается активно контролировать инфляцию. По мнению правительства, она не должна будет превысить темпы роста в 9,6% в 2019/2020 году.