Киев, 21 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать итоги энергетического совещания при участии президента Владимира Зеленского, на котором выяснилось, что у страны есть серьезные проблемы с запасами угля на ближайшую зиму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Напомним, что совещание состоялось вечером 19 августа и выяснилось, что количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов, и перспектив нет, где этот уголь покупать и как.

«Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход — 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений», — комментирует ситуацию, ссылаясь на свои источники, эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Он отмечает, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или по скандальной схеме «Роттердам+», по которой антикоррупционные органы Украины ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 млрд грн.

«Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по «Роттердам+», если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому «Роттердам+»? Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу — если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше», — заявил эксперт.

Также Бутусов сообщает, что в итоге никакого решения принято не было, и, скорее всего, проблемой угля будет заниматься уже новое правительство.

О курьезе с формулой «Роттердам+» говорит в своем комментарии и эксперт по энергетике Юрий Корольчук, отмечая, что «крайним» в этой ситуации является представитель президента Зеленского в правительстве Андрей Герус, для которого «наступили буквально черные угольные дни».

«Известный борец и критикан формулы «Роттердам плюс» Герус столкнулся лоб в лоб с реальностью: цена угля по формуле стала самой дешевой ценой, по которой Украина может закупить уголь на мировых рынках. Даже не знаю, что теперь еще может придумать представитель президента в свое оправдание. Ведь и перед президентом «неудобно», Зеленский принимал Геруса в список партии «Слуга народа» как специалиста в изобличении якобы коррупционных угольных схем. А тут оказалось, что схемы-то и нет», — отмечает Корольчук.

Специалист подозревает, что для части участников заседания во главе с Зеленским было много открытий и удивления насчет того, как на самом деле функционирует на Украине рынок электроэнергии, и в частности его угольная часть.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия чиновников, утвердивших угольную формулу «Роттердам плюс». С 1 июля 2019 года на Украине вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем формула «Роттердам плюс» прекратила действие, но расследование продолжается. В августе детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым фигурантам дела, среди которых есть бывшие чиновники высокого уровня.