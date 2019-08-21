Токио, 21 августа, 2019, 13:53 — ИА Регнум. 20 августа министр иностранных дел Японии Таро Коно встретился со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обсудили ситуацию в Гонконге. Глава МИД Японии призвал к урегулированию мирным путем, выразив «большую обеспокоенность» по поводу ситуации в регионе. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Коно постарался не затрагивать тему возможных нарушений прав человека местными властями при подавлении протестов, зная позицию Китая о том, что ситуация в Гонконге — исключительно внутреннее дело КНР. «Проблему важно решить исключительно путём диалога», — добавил Коно.

Thomas Au Протест а Гонконге. Баннер с требованием истинного всеобщего избирательного права

Вскоре стороны перешли к обсуждению двусторонних вопросов, в частности углублению японо-китайских связей путем совместного освоения ресурсов вблизи спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Кроме того, глава МИД Японии выразил опасения по поводу обострения ситуации на Корейском полуострове в свете недавних запусков баллистических ракет Северной Кореей. Ван И согласился, что причиной запусков являются южнокорейские учения и призвал стороны к диалогу.