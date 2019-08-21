Хельсинки, 21 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая на ежегодном мероприятии «Дни послов» заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсуждать не только вопросы двусторонней повестки дня.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

«В Хельсинки будут обсуждаться главные вопросы мировой политики» — заявил Ниинистё. Его слова цитирует новостной портал Yle.

Рассуждая о перспективах встречи, он вспомнил слова финского философа и поэта Снелльмана, который говорил, что «народы преследуют только свои интересы, и это правильно».

«Мир полон сложных конфликтов, которые никто не может урегулировать в одиночку. Государства тянут одеяло в разные стороны», — сказал президент Финляндии.

При этом главной целью он видит для своей страны сохранения баланса, однако посчитал, что «следует готовить себя и к нежелательному будущему».