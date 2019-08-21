Рязань, 21 августа, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Вблизи деревни Заводская Слобода Клепиковского района Рязанской области грибник наткнулся на костные останки человека. Генетическая и судебно-медицинская экспертизы показали, что они принадлежат мужчине, пропавшему в январе 2018 года. Об этом рассказали 21 августа в пресс-службе регионального СК.

Ryazan.sledcom.ru Пропавший в январе 2018 года мужчина найден мертвым

Дачник обнаружил останки в июле 2019 года. Судмедэкспертам потребовалось несколько недель, чтобы установить, кому они принадлежат. Специалисты с помощью генетической экспертизы достоверно определили, что это останки пропавшего полтора года назад жителя Клепиковского района. Какие-либо повреждения, указывающие на насильственный характер смерти, отсутствуют.

45-летний житель деревни Карцово Клепиковского района ушёл из дома утром 13 января 2018 года. Мужчину объявили в розыск, полиция организовывала поисковые мероприятия.