Цхинвал, 21 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Южной Осетии генерал-майор милиции Игорь Наниев 20 августа провел совещание с руководящим составом органов внутренних дел. Особое внимание в совещании было уделено вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в республике. Министр предложил подробно разработать план профилактических рейдовых мероприятий с привлечением сотрудников спецподразделений милиции, сообщает пресс-служба ведомства.

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Наниев также поручил сотрудникам усилить работу по пресечению фактов нарушения правил дорожного движения, незамедлительно принимать меры в отношении водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Глава ведомства обратил внимание на то, что нередко причиной аварий становится домашний скот и указал на необходимость привлекать к административной ответственности хозяев, оставляющих скот без присмотра.

13 августа ИА REGNUM сообщало, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные милиции управления внутренних дел Южной Осетии проводят профилактические рейды по местам отдыха жителей района с целью предотвращения несчастных случаев.