Тула, 21 августа, 2019, 12:21 — ИА Регнум. 24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр, воспитанник клуба «Ингольштадт», выступавший в последнем сезоне за «Нюрнберг», перешёл в тульский ФК «Арсенал», сообщила пресс-служба клуба 21 августа. Бауэр подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом» и будет выступать под 4 номером.

Northside Роберт Бауэр

Роберт Бауэр дебютировал в немецкой бундеслиге в 2015 году с «Ингольштадтом», провел более 40 матчей за бременский «Вердер», а последний сезон на правах аренды выступал за «Нюрнберг». Выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

Бауэра называют универсалом — он способен играть на позициях обороны и опорного полузащитника.

Отметим, за последнее время несколько российских клубов заключили контракты с игроками бундеслиги. Так, в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» перешёл Андре Шюррле, а московское же «Динамо» — игрока того же клуба, форварда Максимилиана Филиппа.