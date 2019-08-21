Берлин, 21 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi представила новый универсал RS 6 Avant мощностью 600 «лошадей». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Motor1 Audi RS 6 Avant

Сообщается, что кузов авто стал на 80 мм шире, а колёсные арки стали больше. Эффектности спортивному автомобилю придают 22-дюймовые колесные диски и новый капот с выступами Powerdome. Новинка имеет передние фонари в стиле моделей Audi A7. Они оснащены динамическими указателями поворотов.

Под капотом авто 600-сильный мотор 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией умеренного гибрида. Двигатель работает в паре с 8-скоростной коробкой передач tiptronic.

Универсал разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды. Причём 200 км/ч авто набирает за 12 секунд. Максимальная скорость машины составляет 250 км/ч. Однако пакет dynamic даёт разогнаться спорткару до 280 км/ч, а пакет dynamic plus — до 305 км/ч.

В России новинка появится во втором квартале 2020 года.

Напомним, за полгода в России было реализовано 8596 автомобилей компании Audi, что на 1% ниже результата продаж за такой же период 2018 года.

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