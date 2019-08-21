Севастополь, 21 августа, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Ниже всего в Севастополе оплачивается труд работников сферы полиграфии, а также на производстве одежды и лекарств. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Крымстата.

Полиграфическая деятельность

«Ниже всего в городе оплачивается полиграфическая деятельность — 8,6 тысячи рублей). Также немного платят на производстве одежды — 9,5 тысячи рублей и производстве лекарственных средств и материалов — 10,2 тысячи рублей», — отметили в Крымстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистиков, наиболее оплачиваемые сферы труда в Севастополе — финансовая и страховая.