Киев, 21 августа, 2019, 12:09 — ИА Регнум. 151 депутат Верховной рады Украины нового созыва (36% от общей численности) будет сконцентрирован в пяти самых больших парламентских комитетах, отмечает в своем комментарии сегодня, 21 августа, украинский эксперт Виктор Скаршевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт подчеркивает, что приоритеты интересов новоизбранных депутатов Рады следующие (исходя из численности депутатов в комитетах) — бюджет, финансы, налоги, таможня, земля, регионы и правоохранительная деятельность.

«А вот наименее приоритетные направления (исходя из численности депутатов в комитетах) — регламент, социальная политика, защита прав ветеранов, молодежь, спорт, внешняя политика, свобода слова и интеграция в ЕС», — отмечает специалист, добавляя, что в пяти самых маленьких комитетах представлены лишь 44 депутата (10% от общей численности».

Также Скаршевский отмечает — кто бы ни возглавил комитеты по итогам продолжающихся сейчас дебатов, во всех 23 парламентских комитетах большинство (60%) у «Слуги народа».

Действующий вице-премьер-министр, представитель «Европейской солидарности» Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе уже заявила, что уменьшение количественного состава комитета по вопросам европейской интеграции по сути означает «сворачивание курса быстрых и эффективных проевропейских реформ».

«Пренебрегая совместным решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной депутатской группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не больше, чем семь человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов… Это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а в первую очередь игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов», — подчеркнула политик.

ИА REGNUM напоминает, что Рада нового созыва должна начать свою работу 29 августа. Ранее партия «Слуга народа» решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций.

Вместе с тем в президентской партии заявили, что в настоящий момент, «к сожалению, не все фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет, как того требует закон».

«Однако мы надеемся, что они заинтересованы в эффективной и быстрой работе подготовительной депутатской группы и предложат свои кандидатуры уже завтра», — подчеркивают в политической силе.