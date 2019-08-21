Камышин, Волгоградская область, 21 августа, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В городе Камышин Волгоградской области приступили к ликвидации мусорного полигона, занимающего территорию более чем 42 гектара. После масштабной уборки здесь высадят фитосанитарные травы и кустарники. Камышинская свалка стала 21-м объектом, который региону удалось включить в федеральную программу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Работы по ликвидации свалки

Отходы на полигоне размещались прямо на почве без какого-либо изолирующего слоя. Городскую свалку закрыли в 2014 году, к тому времени на ней скопилось более полутора миллиона кубометров мусора 4 — 5 класса опасности.

После зачистки территории до проектной отметки отходы накроют слоями природных сорбентов — песка и опоки. Сверху разместят специальную изолирующую плёнку для отвода дождевых и талых вод, затем плодородный грунт, в который высадят фитосанитарные травы и кустарники. Полностью очистить и благоустроить территорию предполагают к 2020 году. По данным властей, в ближайшие пять лет аналогичные мероприятия планируется провести на 157 объектах.