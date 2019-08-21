Лондон, 21 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о запуске своего нового проекта по созданию индивидуальных гаражей для автомобилей в Пеббл-Бич, штат Калифорния. Об этом сообщает Business Insider.

Business Insider Aston Martin Automotive Galleries and Lairs

Сотрудники Aston Martin собираются теперь проектировать и производить индивидуальные гаражи для автомобилей своих клиентов. Проект называется Aston Martin Automotive Galleries and Lairs (Автомобильные галереи и логова). В рамках этой программы компания будет работать с клиентами над созданием чего угодно: от минималистского гаража, который органично впишется в их дом, до полноценного «уединения», где они смогут хранить всю свою коллекцию автомобилей.

С клиентом британской марки будут работать команда дизайнеров автопроизводителя, а также известные архитекторы, которые будут отобраны в зависимости от местоположения и масштаба каждого проекта. И каждая «галерея» или «логово», независимо от размера, будут предназначены для демонстрации автомобиля клиента в качестве фокусного пункта.

Стоит отметить, что проект «Автомобильные галереи и логова» — это лишь небольшая часть того, чем занимается Aston Martin в плане архитектурного дизайна.

Напомним, недавно Aston Martin объявил, что главный креативный директор компании Марек Райхман и его команда спроектировали интерьер новой 66-этажной жилой башни в Майами, получившей название Aston Martin Residences. Эта же команда сотрудничала с первым глобальным бренд-центром компании в Токио, а также с многочисленными дилерскими центрами Aston Martin по всему миру.

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