Рыбинск, Ярославская область, 21 августа, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в здании памятника федерального значения «Усадьба Тюменева, дом жилой, конюшни» на улице Герцена работает автомойка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал рыбинский художник Вячеслав Волков.

Автомойка в памятнике федерального значения

Волков купил главный дом усадьбы, построенной в первой половине XIX века. В составе ансамбля усадьбы расположены бывшие конюшни, здание которых также является памятником. С 2015 года в бывших конюшнях работает круглосуточная автомойка. Недавно владелец решил расширить ее, построив еще одно здание.

Строительство новых постов мойки

Вячеслав Волков считает, что эти действия наносят ущерб памятнику архитектуры.

«Никаких документов на автомойку нет, по документам там числится гараж. Автомобили моют в 6 метрах от главного здания усадьбы. Испарения, химические вещества разрушают памятник архитектуры, не говоря уже о том, что размещение в памятниках федерального значения таких объектов незаконно. Более того, началась стройка новых постов в охранной зоне памятника. Это капитальное строительство: вынимался грунт, заливалась бетонная плита, прокладывалась канализация. Это вандализм и пренебрежительное отношение к истории России», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Волков.

Художник намерен открыть в усадьбе Тюменевых галерею знаменитых людей Ярославской области и тревожится за судьбу памятника. Он предполагает, что у хозяина автомойки могут быть высокие покровители, которые и закрывали глаза на ряд нарушений, допущенных при размещении объекта.

«Согласно СанПиН, в пределах 100 метрах от автомойки не должны находиться жилые дома, общественные парки, детские сады, школы, садовые участки и прочие подобные зоны и здания. В этой зоне вокруг расположены 5 жилых домов. Но чиновники этого не видят. Для кого написан закон?», — спрашивает Вячеслав Волков.

Художник написал заявление в департамент строительства Ярославской области, но реакции на него пока не получил. Областной департамент охраны объектов культурного наследия, как говорит Волков, вынес предостережение владельцу мойки. Но о более серьезных санкциях владелец главного дома усадьбы не знает. Вячеслав Волков намерен добиться закрытия автомойки в здании федерального памятника. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.