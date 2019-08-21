Москва, 21 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Москве будет полностью обеспечена готовность всех образовательных организаций к началу 2019/2020 учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Приёмка образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, проходит в плановом порядке. Готовность всех образовательных организаций к началу учебного года будет полностью обеспечена», — рассказали в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве к началу учебного года готовятся 555 крупных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки столицы, а также 190 частных школ.