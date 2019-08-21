Москва, 21 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Большинство любителей фотографироваться пользуется социальными сетями (89%) и размещает фотографии на своих страничках в интернете. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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Чаще всего российские пользователи размещают свои фото в соцсети «ВКонтакте» (59%). На втором месте по популярности — соцсеть «Одноклассники» (49%), на третьем — Instagram (44%). Facebook оказался на четвёртой строчке (13%).

Раз в полгода размещают новое фото в соцсетях 41% опрошенных, от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю — 20%. Не выкладывают фотографии в соцсети 28%.

Опрос проведен 16 августа 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (82%) не любят фотографироваться. 16% снимаются с удовольствием.

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