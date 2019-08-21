Ростов-на-Дону, 21 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Большинство пассажиров общественного транспорта в Ростове-на-Дону предпочитают расплачиваться картами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Администрация города Ростова-на-Дону

«По результатам обследования в июле порядка 70% поездок в городском общественном транспорте Ростова оплачиваются безналичным способом. При этом на отдельных маршрутах этот показатель достигает 90%», — отметил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

По словам чиновника, в июле текущего года донская столица по количеству транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте стала третьей в стране после Московской и Нижегородской областей.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле текущего года стало известно, что оператор безналичной системы оплаты в пассажирском транспорте Ростова-на-Дону Агентство развития платежных систем (АРПС) обновляет аппаратуру, которая должна работать без сбоев. Новую технику получили более 1,5 тыс. транспортных средств.