Вашингтон, 21 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Притязания США на Гренландию вызваны не только тем, что эта территория имеет важнейшее значение для освоения Арктики, но и тем, что, получив этот остров, США заметно усилили бы свои позиции на европейском континенте, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 августа, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил о переносе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать вопрос продажи Гренландии. Премьер назвала идею Трампа абсурдной. При этом датская принцесса Антония Шаумбург-Липпе отметила, что вопрос о Гренландии можно было бы обсуждать, если бы эту идею поддерживали местные жители.

«Притязания США на Гренландию понятны, и дело тут, на мой взгляд, не только в том, что эта территория имеет важнейшее значение для исследования и освоения Арктики. Возможностей для наращивания своего присутствия в Арктическом регионе у США и сегодня хватает. Что же касается военных возможностей, то Дания входит в НАТО, и этим всё сказано.

Я бы посмотрел на эту проблему с другого ракурса. С точки зрения физической географии Гренландия относится к североамериканскому континенту, но политически и культурно это часть Европы, она имеет плотные связи не только с Данией, но и с Норвегией, Исландией… Получив этот остров, США значительно усилили бы свои позиции на всём европейском континенте.

Зачем им это может быть нужно? Возможно, чтобы полностью подмять под себя Европейский союз и исключить возможность каких-то особых отношений между ним и Китаем, между ним и Россией… Возможно, для достижения каких-то других целей. Здесь надо разбираться, но поползновение именно на территорию, политически относящуюся сегодня к Европе, — это заявка глобального характера.

Перед лицом американского нахрапа (тут Дональд Трамп в своём репертуаре!) датский премьер-министр заняла мужественную патриотическую позицию. Тем не менее настроения в датской элите на этот счёт разные, что подтвердил, в частности, болотисто-«демократический» подход к вопросу о Гренландии некоторых членов датской королевской семьи.

На месте европейцев я бы уделил этой проблеме повышенное внимание, не стал бы оставлять её решение сугубо на выбор Дании. Речь идёт о намерении США существеннейшим образом перетрясти карту Северного полушария, и такой геополитический сдвиг может дорого обойтись не только Европейскому союзу и Европе в целом, но и всей существующей международной системе», — отметил Михаил Демурин.