* ИГ — запрещённая в России организация

Норильск, Красноярский край, 21 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности задержан 29-летний житель Норильска. Подробности уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ сообщает региональное СУ СК РФ.

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Из материалов, поступивших от сотрудников регионального УФСБ, следует, что с января по сентябрь 2018 года мужчина активно пропагандировал и оправдывал действия членов международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также призывал к осуществлению террористической деятельности в составе незаконных вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях.

Известно, что следствие намерено ходатайствовать заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, в июне 2018 года о деятельности религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, известили представители УФСБ по Красноярскому краю. По оперативным данным, группу организовали двое участников банды, прибывшие в Красноярск из Киргизии. Вербовку с последующей переправкой радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок они осуществляли в местах общественного питания и проживания.

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