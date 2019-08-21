Керчь, Крым, 21 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Реставрацией Митридатских лестниц в Керчи за 651,6 млн рублей займётся АО «Баварский дом». Об этом 21 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

Skif-Kerch Митридатская лестница

«Между Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры и АО «Баварский дом» подписан госконтракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» на сумму 651,6 млн рублей», — отметили в министерстве.

АО «Баварский дом» — компания из Москвы, зарегистрированная в 1993 году. При этом 57% в уставном капитале принадлежит немецкой строительной компании Scheidl Inter-Haus GmbH.

Работы должны начаться до конца августа и быть завершены к 1 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы, которая обрушилась в июне 2015 года необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Позже стоимость работ уменьшилась, однако из-за уголовного разбирательства начало работ перенесли на лето 2019 года.

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