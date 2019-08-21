Астана, 21 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал активнее банкротить несостоятельные компании для оздоровления реального сектора экономики, сообщает 21 августа агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Во время расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Назарбаев призвал навести порядок в реальном секторе экономики.

«Банкротить надо. Опять же, боимся банкротить. Ничего страшного нет», — считает бывший глава государства. В качестве примера он привел США, где каждый год банкротится большое количество компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Нурсултан Назарбаев будучи президентом Казахстана назвал членов правительства и представителей Национального банка республики трусами за плохую работу с несостоятельными банками.