Иваново, 21 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Шесть руководителей организаций-застройщиков в Ивановской области стали фигурантами уголовных дел. Такие данные были приведены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере долевого строительства жилья, которое состоялось в прокуратуре региона 20 августа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Органами прокуратуры области констатирован распространенный характер нарушений законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также при осуществлении долевого строительства жилья», — сообщили в прокуратуре региона.

В отношении руководителей шести строительных организаций, которые выступали застройщиками проблемных объектов, возбуждены уголовные дела, два дела в 2019 году были направлены на рассмотрение в суды.

Отметим, на 1 октября 2018 года в реестре обманутых дольщиков Ивановской области числилось 2760 человек, на 1 июля 2019 года — 670 человек. На 1 июля в регионе реализуются 82 проекта долевого жилищного строительства, 37 проектов будут достраиваться по старой схеме.