Брянск, 21 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Брянский машиностроительный завод реализует инвестиционный проект стоимостью 1 млрд рублей с целью расширения производства тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Ukbmz.ru Тепловоз ТЭМ18ДМ

Часть средств — 390 млн рублей — могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа на приобретение основного технологического оборудования. Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ предназначен для работы на железнодорожных путях общего пользования и промышленных предприятий. Предполагается, что 10% выпускаемых тепловозов завод будет экспортировать в страны СНГ.

В настоящее время Брянский машиностроительный завод занимает 65% рынка маневровых тепловозов на пространстве бывшего СССР и экспортирует свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Прибалтику. Заём в размере 390 млн рублей будет предоставлен под 1% годовых, поскольку это экспортоориентированный проект.

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