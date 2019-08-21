Вашингтон, 21 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены заняться разработкой ядерных систем, которые будут использованы для исследования космического пространства. Об этом говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Отмечается, что это позволит США в будущем занять доминирующее положение в космосе. В документе указано, что федеральное правительство должно обеспечить тщательный анализ безопасности с учётом рисков и процесс выдачи разрешений на запуск. При этом для пуска таких аппаратов потребуется разрешение главы Белого дома.

«Способность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы имеет жизненно важное значение для сохранения и развития доминирующего положения и стратегического лидерства Соединённых Штатов в космосе», — подчёркивается в меморандуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа должно приступить к работе командование Космическими силами Соединённых Штатов, о намерении сформировать которое стало известно в конце 2018 года. В подчинение новому роду войск будет передано 87 частей и подразделений — это силы и средства, осуществляющие оповещение о ракетных угрозах, управляющие работой спутников и космическими полетами. Командовать Космическими силами США будет генерал американских военно-воздушных сил Джон Реймонд.

Напомним, ранее Россия обратилась с призывом к мировому сообществу не допустить гонки вооружения в космосе, а также продолжить конструктивный диалог в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия.

Как заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, это будет способствовать укреплению международного мира и глобальной безопасности. Дипломат с озабоченностью отметил, что до сих пор ни одна из стран Запада не пожелала присоединиться к инициативе России не размещать первой оружие в космическом пространстве.