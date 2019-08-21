Иркутск, 21 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Для более 800 учеников из пострадавших от наводнения территорий Приангарья учебный год начнётся в детских лагерях и санаториях. Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной 21 августа на сайте прокуратуры Иркутской области.

38.mchs.gov.ru Пострадавшие от наводнения

В прокуратуре пояснили, что поскольку качественное и своевременное выполнение всех восстановительных работ поставлено на особый контроль, у органов местного самоуправления возникла необходимость перераспределения несовершеннолетних из поврежденных водой учреждений образования в другие образовательные организации. Также прокуроры настояли на ускорении процесса ремонтно-восстановительных работ и соблюдении законодательства на каждом этапе данного процесса.

«Меры к устранению нарушений приняты. В том числе предусмотрено направление порядка 800 несовершеннолетних в детские оздоровительные лагеря с обеспечением их обучения как на территории области, так и за её пределами», — отмечается в официальном сообщении прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила 32 учреждения образования — 18 школ и 14 детских садов в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. В них обучалось свыше 6,5 тыс. несовершеннолетних. Отдельные учреждения вновь подверглись подтоплению во время повторного наводнения, начавшегося в конце июля 2019 года. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.