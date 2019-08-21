Чебоксары, 21 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии планируется учредить нагрудный знак для педагогов и учителей «за заслуги и достижения в сфере педагогики». Награда будет носить имя выдающегося академика, этнопедагога Геннадия Волкова. Соответствующий проект разработало министерство образования и молодёжной политики Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Проект нагрудной медали

Минобразования планирует учредить ведомственную — нагрудный знак имени Геннадия Волкова «За достижения в педагогике». Согласно проекту, нагрудным знаком предлагается награждать работников образовательных, научных, молодёжных, общественных и социальных организаций, которые внесли «значительный вклад в разработку вопросов теории и истории педагогических и этнопедагогических наук, в развитие этнокультурного подхода в педагогике, в совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения, культурного и нравственного развития личности, в разработку учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов, в научно-методическое обеспечение этнопедагогики».

Нагрудный знак будет вручать «за заслуги и достижения в сфере педагогики». Предполагается, что его будут получать лица, имеющие стаж работы в сфере образования не менее 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, академик, писатель, переводчик, доктор педагогических наук, почётный гражданин Чувашии и Калмыкии Геннадий Волков скончался на 84-м году жизни в декабре 2010 года. Он является основателем этнопедагогической школы, создателем лучшего учебника для третьего класса чувашской школы, автором произведений, которые включены в хрестоматии и книги для чтения во многих национальных регионах. Академик воспитал целую плеяду талантливых педагогов, средних них — более 80 докторов и кандидатов наук из представителей 22 национальностей.